Vittime innocenti della criminalità la fiaccolata dei familiari | L' 80% di noi non ha avuto giustizia

Una notte di speranza e solidarietà, un gesto coraggioso per ricordare e chiedere giustizia per chi ha subito ingiustizie. Più di 400 persone si sono unite ieri sera a Napoli in una fiaccolata promossa dai familiari delle vittime innocenti della criminalità, unendo voci e cuori nella lotta contro l'impunità. Questa marcia silenziosa, partita da via Toledo e culminata in piazza del Plebiscito, è un invito a non dimenticare e a continuare a credere in un futuro di legalità e pace.

Più di 400 persone hanno partecipato ieri sera a Napoli alla fiaccolata promossa dai familiari delle vittime innocenti della criminalità. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Libera e altre associazioni, ha preso il via da via Toledo per concludersi in piazza del Plebiscito, dove è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Vittime innocenti della criminalità, la fiaccolata dei familiari: "L'80% di noi non ha avuto giustizia"

In questa notizia si parla di: vittime - innocenti - criminalità - fiaccolata

Parco Livatino, inaugurato un giardino dedicato alle vittime innocenti di mafia - Questa mattina è stato inaugurato un giardino di alberi di ulivo nel parco Livatino, in memoria delle vittime innocenti di mafia, in occasione del primo anniversario dell'apertura del parco.

A Napoli in 400 alla fiaccolata per le vittime della criminalità; Fiaccolata a Napoli per il diritto alla verità: in piazza Libera e i familiari delle vittime innocenti; Fare luce sul dolore delle famiglie delle vittime di mafia.