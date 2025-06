VISTO DA – Si vede Piano Piano e si gusta il Napoli che vince al cinema

Immergiti nel mondo di “Piano Piano”, il film di Nicola Prosatore presentato al festival di Locarno 2022, dove il Napoli sul grande schermo si rivela lentamente ma con gusto, catturando il cuore degli spettatori. Un’opera che unisce passione sportiva e narrazione coinvolgente, trasportandoci tra emozioni autentiche e momenti indimenticabili. Scopri come questa pellicola celebra la vittoria e l’amore per la città partenopea, lasciandoti una sensazione di vittoria condivisa.

La recensione del film di Nicola Prosatore presentato al festival di Locarno nel 2022 L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - VISTO DA – Si vede “Piano Piano” e si gusta (il) Napoli che vince al cinema

In questa notizia si parla di: piano - visto - vede - gusta

Dave Filoni e il piano originale per Ahsoka Tano: la storia che non abbiamo mai visto - Scopri il piano originale di Dave Filoni per Ahsoka Tano, una versione della giovane padawan che avrebbe cambiato radicalmente il corso della saga di Star Wars.

? Street Food Time a L’Aquila è anche finale di CHAMPIONS LEAGUEUna serata imperdibile con 3 eventi in 1! Partita e Party al Parco! Street Food: Gusta i sapori del mondo dai migliori food truck e birre artigianali! ? Maxi schermo: Proiezione su Vai su Facebook