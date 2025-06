Visita guidata - Spazi espositivi Risorgimento Oliosi

Vivi un viaggio nel passato e scopri le storie che hanno plasmato il Risorgimento italiano presso gli spazi espositivi di Oliosi. In occasione della 48a "Festa della Bandiera", le sale dell'ex scuola elementare si apriranno al pubblico con visite guidate e momenti di approfondimento, offrendo un’occasione unica per immergersi nella cultura e nella storia locale. Non perdere questa opportunità di conoscere da vicino un pezzo importante del nostro patrimonio nazionale!

In occasione della 48a "Festa della Bandiera" di Oliosi di C.d.G. VR, le sale espositive nell'ex scuola elementare di Oliosi saranno aperte e visitabili in queste date e orari, con possibilità di visita guidata programmata. Venerdì 20 giugno: Apertura 18 - 21. Visita guidata ore 19 Sabato.

Visita guidata - Spazi espositivi Risorgimento Oliosi dal 20 al 23 giugno 2025; «Voci dal Risorgimento» itineranti a Custoza col Gruppo Renato Simoni e Cuore di De Amicis.