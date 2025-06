Visita guidata al museo archeologico nazionale d’Abruzzo per la Giornata nazionale della musica

scoperta delle meraviglie archeologiche del museo, arricchita da suggestive interpretazioni musicali che portano in vita i tesori del passato. Un’occasione unica per unire arte, storia e melodia in un’esperienza coinvolgente e indimenticabile, celebrando il potere universale della musica attraverso gli antichi reperti. Non perdete questa straordinaria serata dedicata a “Il mito e la musica”, un viaggio tra epoche e note che vi lascerà senza fiato.

In occasione della Giornata Nazionale della Musica, sabato 21 giugno 2025 alle ore 21, il museo archeologico nazionale d'Abruzzo Villa Frigerj ospita un evento speciale intitolato "Il mito e la musica". L'iniziativa, organizzata da musA-connessioni per la cultura, propone una visita guidata alla.

