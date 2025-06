Vision Open Air all' ex Macello presenta | Carola Stussy e Solomun

Sei pronto a vivere un’esperienza indimenticabile sotto il cielo estivo? Vision Open Air all’ex Macello di Milano si prepara a ospitare il solstizio d’estate e la Milano Fashion Week con il talento di Carola Stussy e Solomun, creando un’atmosfera magica di musica, stile e innovazione. Un’occasione imperdibile per celebrare l’estate in totale armonia, lasciandosi trasportare dai ritmi coinvolgenti e dall’energia vibrante di questa manifestazione unica nel suo genere.

Come accogliere al meglio il solstizio d'estate e la nuova Milano Fashion Week? Con il nuovo appuntamento stagionale con Vision Open Air, in programma sabato 21 giugno 2025 all'ex Macello di Milano, sempre più punto di riferimento internazionale per quanto riguarda gli happening elettronici

Vision open air presenta &Me (Keinemusik) all'ex Macello di Milano - Vision Open Air presenta Keinemusik, il collettivo elettronico più rinomato al mondo, con &ME. Sabato 24 maggio 2025, dalle 17 a mezzanotte, l'Ex Macello di Milano si trasforma in un palcoscenico per un'esperienza indimenticabile di musica in modalità daytime, tra sogno e realtà.

