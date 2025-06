Virtus in delirio vince a Brescia e conquista lo Scudetto numero 17

Virtus in delirio: la squadra conquista a Brescia il suo 17° scudetto, scrivendo un’altra pagina memorabile della propria storia. Per Achille Polonara e tutti i tifosi, era il traguardo desiderato, e l’epilogo non poteva essere più emozionante. Le Vu Nere di Coach Ivanovic hanno dominato il Palaleonessa A2A, dimostrando che il successo si ottiene con passione, dedizione e una gestione impeccabile. Un trionfo che resterà scolpito nella memoria collettiva.

Per lo Scudetto numero 17, per la Storia, per Achille Polonara. Così doveva essere e così è stato. Le Vu Nere di Coach Ivanovic sbancano il Palaleonessa A2A e centrano un nuovo Scudetto della propria gloriosa storia. Uno Scudetto voluto, cercato, sudato, combattuto e vinto con una gestione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Virtus in delirio, vince a Brescia e conquista lo Scudetto numero 17

In questa notizia si parla di: scudetto - numero - virtus - delirio

Pallanuoto, Pro Recco campione d’Italia! Scudetto numero 37, Brescia annichilito in casa! - La Pro Recco mette fine alla stagione 2024-2025 di pallanuoto maschile conquistando il 37° scudetto, battendo Brescia in trasferta con un sontuoso 5-9 nella decisiva gara-3.

Napoli in delirio alla vigilia della partita con il Cagliari che può valere lo scudetto. A Fuorigrotta sono migliaia le persone all'ingresso dello stadio... Vai su Facebook

Conceiçao, riscatto Mondiale Milan: Allegri, Italiano o Motta Vicario para tutto, delirio Tottenham #Tuttosport Vai su X

Virtus in delirio, vince a Brescia e conquista lo Scudetto numero 17; Virtus in delirio, vince a Brescia e conquista lo Scudetto numero 17; Virtus Bologna-Brescia: calendario e dove vedere in TV la finale Scudetto.

La Virtus Bologna travolge Brescia e vince il 17° scudetto - In appena 24 ore, dall’infernale angoscia per le condizioni dello sfortunato compagno, a cui è stata diagnostica la leucemia mi ... Da gazzettadiparma.it

Virtus in delirio, vince a Brescia e conquista lo Scudetto numero 17 - Le Vu Nere di Coach Ivanovic sbancano il Palaleonessa A2A e centrano un nuovo Scudetto della propria ... bolognatoday.it scrive