Virtus Bologna campione d’Italia in edicola un numero speciale da collezione

In occasione del 17esimo scudetto della Virtus Bologna, domani in edicola un numero speciale da collezione de il Resto del Carlino. Un omaggio esclusivo che celebra una stagione indimenticabile, ricca di emozioni, sfide e trionfi. Per i tifosi e gli appassionati, un modo unico per rivivere ogni istante della vittoria e conservare un ricordo prezioso di questa straordinaria impresa. Non perdere questa celebrazione, perché la passione non si esaurisce mai.

Bologna, 17 giugno 2025 – Domani in edicola un numero speciale da collezione de il Resto del Carlino, per festeggiare il 17esimo scudetto della Virtus Bologna e tutte le emozioni di una stagione lunga, ricca di ostacoli e tremendamente intensa. Per i lettori del Carlino ecco allora una prima pagina pensata appositamente per la vittoria dello scudetto delle V nere e, all'interno, analisi, interviste, il pagellone della stagione, tutti i retroscena dei protagonisti e il racconto di una cittĂ in festa per un altro, trionfale traguardo sportivo. Una gara 3 della finale contro la Germani Brescia dominata al PalaLeonessa dall'inizio alla fine: dalla toccante dedica nel pre-partita con le magliette bianche e il numero 33 in omaggio ad Achille Pollonara a quattro quarti dominati sul parquet.

