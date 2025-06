Virginia Mihajlovic tutti i dettagli del battesimo del figlio Leone Sinisa | gli ospiti la location le bomboniere il look

Il 16 giugno è stato un giorno indimenticabile per Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco, protagonisti di una cerimonia intima e raffinata per il battesimo del loro secondogenito, Leone Sinisa. Tra dettagli curati, ospiti d’eccezione e un’atmosfera carica di emozioni, la giornata si è conclusa con un tocco di eleganza nelle bomboniere e nel look scelto dalla famiglia. Scopriamo insieme tutti gli aspetti di questa celebrazione speciale che ha unito amore e tradizione.

Virginia Mihajlovi? e Alessandro Vogliacco, la gioia per il Battesimo di Leone Siniša - Un momento di grande emozione e significato si è svolto con il battesimo di Leone Siniša, il secondogenito di Virginia Mihajlovi e Alessandro Vogliacco.

Niente abito classico né look formale: Virginia Mihajlovic sorprende tutti al battesimo del piccolo Leone con un completo shorts che rompe ogni tradizione. Il dettaglio che ha reso il suo outfit ancora più inaspettato. Vai su Facebook

