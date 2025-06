Violoncello Venezia Vivaldi | un viaggio in musica nel cortile del Nespolo

Lasciatevi trasportare dall’armonia senza tempo tra le acque di Venezia e le note di Vivaldi, in un’incantevole serata che celebra il violoncello e l’arte musicale. Martedì 17 giugno alle 18.30, il cortile del Nespolo si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con “VVV, Violoncello, Venezia, Vivaldi: un abbinamento ideale!”. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica classica e delle atmosfere veneziane.

