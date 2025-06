Violenze e minacce di morte fin da piccole le figlie confermano le accuse all’ex consigliere comunale di Brescia

Da generazioni di violenze e minacce di morte, le figlie di Balwinder Singh rompono il silenzio confermando le accuse contro l’ex consigliere comunale di Brescia. In un incidente probatorio, le giovani di 17 e 24 anni hanno dettagliato le vessazioni subite fin da piccole, rafforzando un quadro drammatico che scuote la comunità. La verità emerge con forza, lasciando in sospeso il giudizio sul futuro.

Violenza sistematica fin da piccole. Lo hanno confermato in sede di incidente probatorio le figlie di Balwinder Singh, l’ex consigliere comunale di Brescia indagato insieme alla moglie per per maltrattamenti con divieto di avvicinamento. Stando a quanto riportato da Il Giorno sui colloqui, le giovani – di 17 e 24 anni – hanno ribadito al gip Andrea Guerrerio tutte le accuse contenute nel fascicolo del pm Marica Brucci, ricostruendo i fatti in modo “genuino, pienamente credibile e privo di contraddizioni”. Negli atti, dove risultano anche gli audio registrati dalla minore, si parla infatti di un clima familiare violento: oltre al padre, anche la mamma era spesso parte attiva, così come il fratello maggiore, arrestato nell’ambito della stessa indagine e finito in carcere con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della sorella maggiore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it