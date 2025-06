Violenza sessuale sentenza storica della Cassazione | non contano i tempi di reazione

Una sentenza storica della Corte di Cassazione mette in luce un principio fondamentale: nel giudizio di violenza sessuale, non si considerano i tempi di reazione della vittima. La recente decisione afferma che il ritardo nel manifestare dissenso è irrilevante, ribadendo l'importanza di tutelare chi subisce abusi, indipendentemente dal momento in cui si decide di denunciare. Questa rivoluzionaria interpretazione apre nuove prospettive nella lotta contro le ingiustizie.

“Il ritardo nella reazione” della “vittima” di violenza sessuale, “cioè nella manifestazione del dissenso, è stato irrilevante “. Lo scrivono i giudici della Corte di Cassazione nella sentenza con cui hanno disposto il processo d’appello bis per un sindacalista che lavorava all’aeroporto di Milano Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess, che si era rivolto a lui per problemi con il suo datore di lavoro. In primo grado al Tribunale di Busto Arsizio e in secondo grado alla Corte d’appello di Milano, l’uomo era stato assolto perchĂ© non in grado di percepire il dissenso della hostess, che avrebbe reagito alle molestie dopo 20 secondi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Violenza sessuale, sentenza storica della Cassazione: non contano i tempi di reazione

