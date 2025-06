Violenza sessuale perché quello che ha deciso la Cassazione sul tempo di reazione è un tassello importante nella cultura del consenso

La recentissima decisione della Cassazione sul tempo di reazione rappresenta un passo decisivo nella cultura del consenso, riconoscendo che ogni atto di violenza sessuale resta tale, indipendentemente dai tempi di risposta. Questa sentenza non solo rafforza i diritti delle vittime, ma sancisce un principio fondamentale: la violenza è sempre violenza. Un traguardo importante che si inserisce nel percorso di crescita sociale e giuridica verso una maggiore tutela e rispetto.

Una violenza è sempre una violenza. Una consapevolezza che nei movimenti femministi esiste già da tempo e che ora entra nella giurisprudenza.

Il "ritardo nella reazione" della "vittima" nella "manifestazione del dissenso" è "irrilevante" ai "fini della configurazione della violenza sessuale". Tradotto: non conta quanto tempo passa dall'inizio di una violenza e il venir meno del consenso della vittima perché

Violenza sessuale, sentenza storica della Cassazione: non contano i tempi di reazione - "Il ritardo nella reazione" della "vittima" di violenza sessuale, "cioè nella manifestazione del dissenso, è stato irrilevante".

