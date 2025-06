Violenza gratuita

Violenza gratuita, un’allarmante escalation che colpisce Milano e i suoi sobborghi, sembra non conoscere limiti. Ogni giorno si moltiplicano episodi di furti e rapine, lasciando emergere una triste realtà: l’aumento di comportamenti violenti e insensati. In questo clima di insicurezza, anche un semplice oggetto affettivo come una collana d’oro può diventare vittima di un mercato senza scrupoli. Ma qual è il costo reale di questa violenza?

Quanto potrà valere, al mercato della ricettazione, una collanina d'oro come tante, il cui vero valore è più affettivo che economico? Quale la cifra da dividere per quattro, quanti erano i rapinatori che hanno aggredito il malcapitato anziano per portargliela via? Scriviamo sempre più spesso, purtroppo, di episodi violenti a Milano e nell'hinterland, in un'escalation di furti e rapine che tocca ogni giorno nuovi vertici. Furti e rapine ma anche liti sfociate nel sangue per "futili motivi", come da cinico gergo del mestiere. A colpire non è tanto la violenza in sé, che è sempre stata parte di una società anche la più evoluta, quanto la sua gratuità, la leggerezza con cui si tira giù dalla bicicletta un anziano e lo si prende a calci e pugni per rubargli qualcosa che frutterà, forse, poche decine di euro da spartirsi in quattro.

