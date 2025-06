Violenza di genere evento conclusivo del percorso Truth

Il percorso Truth si chiude con un evento imperdibile a Salerno, martedì 18 giugno, presso la Sala Torre di Palazzo Sant’Agostino. Un momento di riflessione e formazione dedicato a operatori e operatrici dell’informazione, volto a promuovere una narrazione corretta e sensibile sulla violenza di genere. Un’occasione cruciale per fare luce su un tema delicato e contribuire a un cambiamento culturale profondo. Non mancate!

Si concluderà martedì 18 giugno a Salerno, presso la Sala Torre di Palazzo Sant’Agostino (ore 10-13.30), il primo percorso di formazione per operatori e operatrici dell’informazione promosso da Differenza Donna nell’ambito del progetto Violeta, dedicato a una narrazione corretta della violenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Violenza di genere, evento conclusivo del percorso "Truth"

In questa notizia si parla di: violenza - percorso - genere - evento

Violenza di genere, al Moscati percorso intraospedaliero di presa in carico delle vittime e formazione degli operatori - L'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino pone in primo piano la violenza di genere, adottando una "Procedura operativa del percorso intra-ospedaliero per le vittime".

Grande partecipazione all’evento di sabato 7 giugno in piazza del Teatro ad Altidona, organizzato da CVM - Comunità Volontari per il Mondo ETS, che ha visto protagonista l’avvocata e scrittrice Lucia Annibali. Un dialogo sulla violenza di genere, sulla consa Vai su Facebook

Violenza di genere, evento conclusivo del percorso Truth; Amigdala - Percorso nella violenza di genere; Piraino: “Voci interrotte”, domenica percorso emozionale contro la violenza di genere.

Violenza di genere, evento conclusivo del percorso "Truth" - Il 18 giugno a Palazzo Sant’Agostino la consegna delle qualifiche ai “Truth Ambassador Journalist” con la testimonianza di Antonietta Gargiulo ... Si legge su salernotoday.it

Piraino: “Voci interrotte”, domenica percorso emozionale contro la violenza di genere - "Voci Interrotte" è un percorso silenzioso ma potente, che rinuncia alle parole dette per dare spazio a quelle che non ... Secondo 98zero.com