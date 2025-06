Violentata in Salento Video dell’orrore il branco filmò lo stupro

Un video scioccante di tre minuti ha riacceso il dibattito sulla violenza in Salento, dopo che quattro giovani tra i 22 e i 23 anni sono stati accusati di stupro di gruppo su una turista di Rimini. Le indagini, con l’analisi degli smartphone sequestrati, potrebbero fare luce su questa drammatica vicenda e portare alla giusta giustizia. La scoperta di questo filmato rivela l’importanza di approfondire ogni dettaglio per fermare simili orrori.

Tre minuti di orrore. Che potrebbero ora contribuire a chiarire meglio la vicenda che vede implicati quattro ragazzi pugliesi tra i 22 e i 23 anni accusati dello stupro di gruppo ai danni di una 22enne turista di Rimini, commesso nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi in Salento. L’esame degli smartphone confiscati ai giovani pugliesi avrebbe portato alla scoperta di un video, della durata complessiva di circa tre minuti, realizzato proprio da uno dei quattro indagati, durante le violenze. Il filmato è stato acquisito dai carabinieri impegnati nelle indagini sul caso per essere valutato dalla magistratura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violentata in Salento. Video dell’orrore, il branco filmò lo stupro

