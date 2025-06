Violenta rapina in strada a Torino Barriera di Milano | scaraventa un' anziana a terra strappandole la collanina poi minaccia i passanti con le forbici

Una scena di inaudita violenza sotto gli occhi di passanti increduli. Nella serata di sabato 14 giugno 2025, a Torino, un'anziana di 83 anni è stata brutalmente aggredita e derubata in strada, mentre un malvivente minacciava i presenti con delle forbici. La rapina si è consumata nel tratto di corso Vercelli tra via Lauro Rossi e via Desana, lasciando la comunità e le forze dell’ordine allarmate e determinate a catturare il colpevole.

Nella serata di sabato 14 giugno 2025 a Torino, nel tratto di corso Vercelli compreso tra gli incroci con via Lauro Rossi e via Desana, un'italiana di 83 anni è stata scaraventata a terra da da un malvivente che le ha strappato la collanina dal collo. La scena è avvenuta sotto gli occhi di.

