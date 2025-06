Violenta grandinata danni anche alle coltivazioni della provincia di Latina

La violenta grandinata che ha colpito le campagne della provincia di Latina ha causato ingenti danni alle coltivazioni, compromettendo il lavoro dei agricoltori e la produzione locale. In particolare, tra Cori e Cisterna, le aziende agricole si sono trovate impreparate di fronte a questa furiosa precipitazione. A fare un'analisi approfondita è Coldiretti, che sottolinea l’importanza di interventi tempestivi per mitigare i danni e supportare il settore agricolo in questa difficile fase.

Danni anche nelle campagne della provincia pontina, e in particolari tra Cori e Cisterna, per la violenta grandinata che nel tardo pomeriggio di domenica 15 giugno ha interessato l'area nord del territorio pontino, al confine con quello romano. A fare una analisi è la Coldiretti

