Vincere 35 milioni di euro al SuperEnalotto e restare semplici | la storia del pensionato gardesano

Un sogno che si avvera: il pensionato gardesano, con la sua vita senza fronzoli, ha conquistato oltre 35 milioni di euro al SuperEnalotto. Una vittoria che cambia tutto, dimostrando che anche la semplicità può portare a risultati sorprendenti. La sua storia è un esempio di come la fortuna possa sorridere a chi meno se lo aspetta, e questa incredibile vincita è solo l’inizio di una nuova, emozionante avventura.

Una vita tranquilla, fatta di abitudini semplici e giornate scandite dalla spesa e dai fornelli. È questo il ritratto del fortunato vincitore del Jackpot da oltre 35,4 milioni di euro al SuperEnalotto, centrato durante l'estrazione numero 81 di giovedì 22 maggio 2025. Il colpo milionario è.

