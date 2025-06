Vince 5 milioni di euro a Settimo Torinese aveva preso un Gratta e Vinci da 20 euro

Un colpo di fortuna straordinario a Settimo Torinese: un fortunato avventore ha sfiorato il sogno vincendo ben 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci da soli 20 euro. Il 10 giugno, nel locale Seven Street Coffee - Bar Tabacchi Sala Slot di via Regio Parco, la sua vita è cambiata per sempre. La scena si ripete, ma questa volta a cambiare tutto è la pura casualità , un vero e proprio colpo di fortuna che lascia tutti senza parole.

Si aggiudica ben 5 milioni di euro il fortunato vincitore che il 10 giugno ha grattato un Gratta e Vinci da 20 euro acquistato al Seven Street Coffee - Bar Tabacchi Sala Slot di via Regio Parco, 110, a Settimo Torinese. "Siamo felicissimi", dicono i gestori del locale contattati da Torinotoday. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Vince 5 milioni di euro a Settimo Torinese, aveva preso un Gratta e Vinci da 20 euro

In questa notizia si parla di: euro - milioni - settimo - torinese

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

? Alla cerimonia di consegna degli attestati di fedeltà all’Associazione Nazionale Carabinieri, sezioni ANC di Settimo Torinese e San Mauro, sabato nella Sala Consiliare del Comune di Settimo Un momento carico di significato, per celebrare l’impegno e la Vai su Facebook

Vince 5 milioni di euro a Settimo Torinese, aveva preso un Gratta e Vinci da 20 euro; L’Ospedale di Settimo Torinese diventerà pubblico; La dea bendata bacia Settimo Torinese: vincite per oltre 76.000 euro al Lotto.

Vince 5 milioni di euro a Settimo Torinese, aveva preso un Gratta e Vinci da 20 euro - Con una lotteria istantanea da 20 euro si possono vincere diversi premi, ma quello da 5 milioni di euro è il premio più alto ... Secondo torinotoday.it

Disastro nei conti del Comune. Nel 2024 multe da autovelox dimezzate - Settimo Torinese e la magia delle multe scomparse: quando l'educazione stradale dei cittadini rompe il bilancio comunale ... Da giornalelavoce.it