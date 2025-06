Villaricca verde pubblico Le forze di minoranza | Cittadini costretti a tagliare l’erba da soli comune assente

Villaricca si trova a un passo dal limite: le forze di minoranza denunciano l’abbandono del verde pubblico, costringendo i cittadini a intervenire personalmente. In via Pietro Nenni e via San Francesco d’Assisi, gli abitanti hanno deciso di prendere in mano la situazione, tagliando l’erba cresciuta incontrollata. La gestione trascurata mette a rischio sicurezza e qualità della vita: è giunto il momento che l’amministrazione agisca con decisione e responsabilità.

Villaricca. “La misura è colma. In via Pietro Nenni e via San Francesco d’Assisi, i cittadini di Villaricca si sono visti costretti a scendere in strada per ripulire il verde pubblico, ormai completamente abbandonato dall’amministrazione comunale. La città è ormai ostaggio del verde, l’erba è cresciuta a dismisura, rendendo le strade impraticabili e pericolose. In . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca, verde pubblico. Le forze di minoranza:”Cittadini costretti a tagliare l’erba da soli, comune assente”

