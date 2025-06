Villaggio Letterario – Libro Fest 2025 | a Ustica l' undicesima edizione della rassegna culturale

Dal 25 giugno all’1 luglio 2025, Ustica si trasforma nel cuore pulsante della cultura con l’undicesima edizione di Villaggio Letterario – Libro Fest. Questo affascinante evento, ideato da Anna Russolillo, invita a un viaggio tra scienza, archeologia, inclusione e bellezza, unendo menti e passioni in un dialogo senza confini. Tra terra... scopri il potere delle parole e delle idee che rendono questa isola un crocevia di ispirazione e scoperta.

Dal 25 giugno al 1°luglio 2025 l’isola di Ustica ospita “Villaggio Letterario – Libro Fest”, la rassegna culturale, giunta all'undicesima edizione, ideata da Anna Russolillo e dedicata al dialogo tra scienza, archeologia, inclusione e bellezza. Il titolo scelto per questa edizione, “Tra terra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - “Villaggio Letterario – Libro Fest 2025”: a Ustica l'undicesima edizione della rassegna culturale

