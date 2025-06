Villa Pamphilj e la doppia vita di Francis Kauffman | dagli arresti in Usa all'arrivo in Europa

Villa Pamphilj nasconde un oscuro segreto: la doppia vita di Francis Kauffman, un uomo che ha attraversato oceani e identità false per sfuggire alla giustizia. Con un passato di violenza domestica negli Stati Uniti, Kauffman ha orchestrato un tragico destino, nascondendo la verità tra le ombre della storica villa romana. La sua storia inquieta, fatta di arresti, fughe e misteri irrisolti, ci invita a scoprire cosa si nasconde dietro questa vicenda drammatica. Continua a leggere.

Si presentava con il nome di Rexal Ford, riportato nei documenti falsi. In realtà l'uomo che avrebbe ucciso la bimba e poi nascosto il corpo della piccola e della madre a Villa Pamphilj si chiama Francis Kauffmann e ha dei precedenti per violenza domestica negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

