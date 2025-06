Villa Pamphili un testimone incastra Rexal Ford | Dove ha abbandonato la bimba

Villa Pamphili è al centro di un dramma che scuote Roma: un testimone, con coraggio e determinazione, incastra Rexal Ford, rivelando dove la bambina sia stata abbandonata. La tragedia si dipana tra misteri e drammi umani, lasciando la città senza fiato. Ma cosa ha scoperto realmente il testimone? Scopriamo insieme i dettagli di questa inquietante vicenda che ha generato sgomento e domande ancora senza risposta.

– Roma, 5 giugno, ore 18.12. È l’ultima volta in cui qualcuno vede viva la bambina poi ritrovata senza vita tra le sterpaglie di Villa Pamphili. È tra le braccia di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, barcollante, visibilmente ubriaco, con una bottiglia di vino in mano. Un testimone oculare, citato dal Corriere della Sera, racconta di averlo visto in largo Benedetto Cairoli: «L’ha appoggiata su uno scooter in sosta, come fosse un peso di cui liberarsi». Leggi anche: Le spiagge italiane invase da piccoli dischetti neri: di cosa si tratterebbe Leggi anche: “Folle, vergognoso”: Re Carlo e la ‘sfuriata’ in carrozza con Camilla. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Villa Pamphili, un testimone incastra Rexal Ford: “Dove ha abbandonato la bimba”

