Villa Pamphili si anima di un'ombra oscura: un testimone ha visto Francis Kaufmann, apparentemente ubriaco e in evidente stato di alterazione, appoggiare la bambina sul sedile di uno scooter, poco prima di un tragico epilogo. Un racconto sconvolgente che getta nuova luce sui momenti fatali del 5 giugno. Ma cosa si cela dietro questa drammatica scena? La verità sta emergendo con dettagli agghiaccianti...

« Ubriaco, barcollante, con una bottiglia di vino in una mano e la bambina in lacrime sull’altro braccio». Non è passato inosservato Rexal Ford, nome peraltro che abbiamo scoperto essere falso: quello vero è Francis Kaufmann. È in questo stato di degrado che un testimone l’ha visto con la piccola ancora in vita (sua figlia, a suo dire) poche ore prima che lui la uccidesse. Come riporta il Corriere della Sera, sono le 18.12 del 5 giugno. Rexal FordFrancis Kaufmann si trova in largo Benedetto Cairoli, visibilmente alterato e infastidito dalla bimba: «A un certo punto l’ha appoggiata sul sedile di uno scooter in sosta », racconta il testimone. 🔗 Leggi su Open.online