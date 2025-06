Villa Pamphili Rexal Ford evita l’estradizione? La sua strategia

Villa Pamphili, scenario di un omicidio inquietante, ha ora al centro una strategia di fuga di Rexal Ford, il presunto killer americano arrestato in Grecia. Con un passaporto falso e un’astuta richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti, l’uomo tenta di sfuggire alla giustizia italiana. Ma fin dove può arrivare questa manovra? La risposta è complessa, e le autorità italiane sono determinate a non lasciar scampo…

Villa Pamphili, il killer americano potrebbe sfuggire all'Italia: il suo piano – Il presunto assassino di Villa Pamphilj, Rexal Ford, arrestato in Grecia con un passaporto falso intestato a "Francis Kaufmann", sta tentando di evitare l'estradizione in Italia chiedendo di essere invece consegnato agli Stati Uniti. Ma può davvero riuscirci? La risposta è no, almeno non facilmente. L'Italia ha già spiccato nei suoi confronti un Mandato d'Arresto Europeo (MAE), uno strumento di cooperazione giudiziaria semplificata tra i Paesi UE, e la Grecia, in linea di principio, è tenuta a eseguire la consegna.

