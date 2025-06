Villa Pamphili l’ultimo testimone che ha visto Rexal Ford con la bimba viva | Era ubriaco l’ha appoggiata su uno scooter in sosta

Un’immagine rimasta impressa nella memoria di chi ha assistito a un dramma che ha sconvolto Roma: Rexal Ford, alias Francis Kaufmann, ubriaco e con una bottiglia di vino in mano, sostiene tra le braccia una bambina in lacrime. Era l’ultima volta che qualcuno ha visto la piccola viva, il 5 giugno a largo Benedetto Cairoli. La vicenda solleva domande inquietanti su cosa sia successo quella notte e quale sia il suo vero volto.

Ubriaco, con una bottiglia di vino in una mano e una bambina in lacrime sull’altro braccio. È questa l’immagine sconvolgente descritta da uno dei testimoni chiave nelle indagini sul duplice omicidio che ha scosso Roma. L’uomo, identificato come Rexal Ford, alias Francis Kaufmann, è stato visto per l’ultima volta con la piccola ancora in vita la sera del 5 giugno, a largo Benedetto Cairoli, in un evidente stato di alterazione. La bambina, che lui stesso dichiarava essere sua figlia, sembrava un peso, un fastidio di cui voleva disfarsi. «A un certo punto — racconta il testimone — l’ha appoggiata sul sedile di uno scooter in sosta». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Villa Pamphili, l’ultimo testimone che ha visto Rexal Ford con la bimba viva: “Era ubriaco, l’ha appoggiata su uno scooter in sosta”

