Villa Pamphili l’ultimo testimone che ha visto Ford con la bimba viva | Era ubriaco l’ha appoggiata su uno scooter in sosta

Un drammatico dettaglio emerge dalle carte della procura di Roma: un testimone ha visto Rexal Ford, alias Francis Kaufmann, con la bambina viva e in lacrime, appena poche ore prima della tragedia. Descritto come ubriaco e barcollante, l’uomo si appoggiava a uno scooter in sosta, con una bottiglia di vino in mano. Questa testimonianza potrebbe essere una chiave cruciale per comprendere gli ultimi momenti della vittima. Il mistero si infittisce, lasciando aperti molti interrogativi.

C’è un uomo che ha visto Rexal Ford, alias Francis Kaufmann, con la bambina ancora viva, probabilmente poche ore prima che la piccola venisse uccisa proprio dall’uomo. È quanto si legge nelle carte della procura di Roma secondo quanto rivela il Corriere della Sera, in cui il testimone descrive lo statunitense come “ubriaco, barcollante, con una bottiglia di vino in una mano e la bambina in lacrime sull’altro braccio”. Il testimone rivela di aver visto l’uomo il 5 giugno in largo Benedetto Cairoli. Secondo quanto raccontato Ford sembrava infastidito dalla presenza della bambina: “A un certo punto l’ha appoggiata sul sedile di uno scooter in sosta”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Villa Pamphili, l’ultimo testimone che ha visto Ford con la bimba viva: “Era ubriaco, l’ha appoggiata su uno scooter in sosta”

