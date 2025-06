Villa Pamphili | l' accusato ha già 5 arresti per violenza negli USA

Nuovi sviluppi scuotono Villa Pamphili, dove l’accusato Rexal Ford/Kaufmann, già condannato con cinque arresti negli Stati Uniti per violenza, si trova al centro di un duplice omicidio. Descritto come dotato di una “elevata capacità criminale” e una “pervicace volontà”, avrebbe assistito senza intervenire alla morte della compagna, occultandone il corpo e disfacendosi degli indumenti per ostacolare le indagini. Due elementi inquietanti emergono dalla vicenda, che rischia di svelare un quadro ancora più oscuro.

Nuovi sviluppi emergono sul possibile duplice omicidio di Villa Pamphili.. L'uomo accusato del delitto, Rexal FordKaufmann, viene descritto dai magistrati come dotato di una "elevata capacità criminale" e una "pervicace volontà" nel portare a termine l'azione criminosa, avendo presumibilmente assistito alla morte della compagna senza intervenire, per poi occultarne il corpo e disfarsi degli abiti per ostacolare le indagini. Due elementi aggravano ulteriormente la sua posizione: secondo quanto riferito dall'FBI alle autorità italiane, Ford era già stato arrestato cinque volte negli Stati Uniti per violenza domestica e aggressioni, e aveva scontato 120 giorni di carcere per un attacco con arma letale che aveva causato gravi ferite.

