Villa Pamphili la tela di bugie di Kaufmann | Il film che si diceva pronto girare intitolato Food Fight

Nel cuore di Villa Pamphili si intrecciano segreti e misteri con la nuova rivelazione di Kaufmann, produttore londinese coinvolto in un inquietante scambio. Spacciandosi per Rexal Ford, il vero Charles Francis Kaufmann rivela di disporre di tre milioni di euro per realizzare il tanto atteso film "Food Fight". Un intreccio di bugie e verità che scuote l’ambiente cinematografico e il pubblico. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

Parla il produttore londinese contattato dal presunto assassino di Villa Pamphili, spacciandosi per Rexal Ford. Il suo vero nome è Charles Francis Kaufmann e diceva di avere 3 milioni di euro per girare un film.

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

