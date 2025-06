Villa Pamphili Kaufmann ha un passato di violenze Negli Usa arrestato 5 volte

Villa Pamphili, Roma – 17 giugno 2025. Francis Kaufmann, un nome che ora riecheggia nei fiumi di notizie sulla triste vicenda di una neonata strangolata e del corpo della madre occultato, ha un passato oscuro negli Stati Uniti. Con cinque arresti per aggressioni, il suo passato di violenze domestiche si intreccia con le ombre di un'indagine che scuote la città. La verità emerge lentamente, e il suo vero nome, rivelato solo ieri, suona come un inquietante campanello d’allarme...

Roma, 17 giugno 2025 – Francis Kaufmann ha un passato di violenze domestiche alle spalle. L’americano, sospettato per l’omicidio della neonata trovata strangolata a Villa Pamphili e l’occultamento del corpo della madre, ha “ cinque arresti precedenti per aggressioni”. Lo scrive il gip di Roma Flavia Costantini nell’ ordinanza di custodia in carcere emessa nei confronti dell’uomo arrestato in Grecia. Il suo vero nome è stato rivelato solo ieri: in Italia infatti Kaufmann si era costruito un’identità falsa, si faceva chiamare Rexal Ford. Dall’Fbi gli inquirenti romani hanno avuto accesso alla fedina penale del 46enne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Villa Pamphili, Kaufmann ha un passato di violenze. “Negli Usa arrestato 5 volte”

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - violenze - arrestato

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Rexal Ford, l’uomo americano di 46 anni arrestato venerdì sull’isola di Skiathos, in Grecia, con l’accusa di aver ucciso la bimba trovata morta a Villa Pamphili e occultato il cadavere della madre, era stato fermato più volte dalla polizia a Roma. Una foto scattata Vai su Facebook

Omicidi Villa Pamphili, Rexal Ford arrestato 5 volte in Usa per violenze: cosa dice l'ordinanza; Francis Kaufmann, chi è il killer di Villa Pamphili che usava il falso nome di Rexal Ford. Negli Usa fu arrestato 5 volte per violenza e scontò 4 mesi in carcere; Villa Pamphili, Kaufmann ha un passato di violenze. “Negli Usa arrestato 5 volte”.

Madre e figlia morte a Villa Pamphili, killer arrestato 5 volte in Usa per violenze - Il dato, riferito da personale dell’Fbi agli inquirenti italiani, è riportato nell’ordinanza di misura cautelare firmata dal gip Flavia Costantini ... Secondo msn.com

Villa Pamphili, il presunto killer era stato fermato 5 volte per violenza domestica - Rexal Ford, all’anagrafe Francis Kaufmann, 46 anni, arrestato sull’isola greca di Skiathos e ritenuto il presunto killer della bimba di sei mesi trovata senza ... Come scrive msn.com