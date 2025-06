Villa Pamphili Kaufmann era stato arrestato 5 volte per violenza domestica e aggressioni | Gip | L' indagato ha depistato le indagini

Una serie di arresti e accuse scuote Villa Pamphili Kaufmann: un uomo di 46 anni, già coinvolto in cinque episodi di violenza domestica e aggressione, si è rivelato un abile manipolatore delle indagini. Il gip sottolinea la sua “elevata capacità criminale”, alimentando dubbi sulla sua reale dedizione alla legalità. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di vigilare e intervenire con fermezza contro la violenza.

Il 46enne "ha dimostrato elevata capacità criminale", scrive il magistrato nell'ordinanza di custodia cautelare.



Ennesimo colpo di scena sul delitto di Villa Pamphili, l'uomo arrestato in Grecia si chiama Francis Kaufmann: Rexal Ford era un nome falso, il documento mostrato dal 46enne statunitense secondo l'Fbi è stato ottenuto fornendo un nome fittizio

Ennesimo colpo di scena sul delitto di Villa Pamphili, l'uomo arrestato in Grecia si chiama Francis Kaufmann: Rexal Ford era un nome falso, il documento mostrato dal 46enne statunitense secondo l'Fbi è stato ottenuto fornendo un nome fittizio

Villa Pamphili, Francis Kaufmann insanguinato per le strade di Roma con moglie e bambina: visto da due turiste; Villa Pamphili, gli inganni di Francis Kaufmann – Rexal Ford. Il produttore: «Mi chiese aiuto per un film, arrivò con la donna e la bambina; Villa Pamphili, l'ultimo testimone che ha visto «Rexal Ford» con la bimba viva: «Era ubriaco, infastidito l'ha appoggiata su uno scooter in sosta». Così si è disfatto dei corpi.

Villa Pamphili, il presunto killer era stato fermato 5 volte per violenza domestica - Rexal Ford, all'anagrafe Francis Kaufmann, 46 anni, arrestato sull'isola greca di Skiathos e ritenuto il presunto killer della bimba di sei mesi trovata senza vita accanto al corpo della madre a Villa

Villa Pamphili, "appena ho visto Ford in tv ho capito. Così mi ha imbrogliato" - Mentre gli inquirenti cercano di capire se madre e figlia siano state uccise dall'uomo fermato in Grecia, emerge la verità sulla sua