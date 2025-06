Villa Pamphili ipotesi che Kaufman abbia spogliato la donna per depistare le indagini

Villa Pamphili si avvolge di mistero: secondo alcune ipotesi, Kaufman avrebbe spogliato la donna per depistare le indagini, cercando forse di nascondere prove o confondere le acque. La registrazione del 5 giugno, in cui viene segnalato in stato alterato con una neonata in braccio, alimenta i dubbi sulle sue reali intenzioni. Ma cosa c’è dietro questa scena inquietante? Scopriamo insieme gli intricati dettagli dell’indagine.

Nell'ordinanza di custodia cautelare di Francis Kaufman √® riportata una segnalazione alle forze dell'ordine, risalente alle 18 del 5 giugno scorso, ovvero due giorni prima del ritrovamento dei due corpi a Villa Pamphili, secondo cui Kaufman sarebbe stato avvistato in piazza Benedetto Cairoli, "con andatura incerta e barcollante e con una¬†neonata in braccio intento a bere del vino da una bottiglia". 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Villa Pamphili, ipotesi che Kaufman abbia spogliato la donna ‚Äúper depistare le indagini‚ÄĚ

