Villa Pamphili il presunto killer era stato fermato 5 volte per violenza domestica

Villa Pamphili torna sotto i riflettori: Rexal Ford, noto anche come Francis Kaufmann, con un passato turbolento segnato da cinque arresti per violenza domestica e aggressioni, è stato fermato sull’isola greca di Skiathos. Ritenuto il presunto killer della bimba di sei mesi trovata senza vita accanto alla madre a Roma, solleva ancora molte domande sulla sicurezza e sui controlli. Ecco cosa emerge dal suo inquietante passato...

Rexal Ford, all’anagrafe Francis Kaufmann, 46 anni, arrestato sull’isola greca di Skiathos e ritenuto il presunto killer della bimba di sei mesi trovata senza vita accanto al corpo della madre a Villa Pamphili, a Roma, lo scorso 7 giugno, era già stato arrestato cinque volte per violenza domestica e aggressioni. Tra i precedenti penali di Kaufmann, risulta anche una carcerazione, di quattro mesi, per un’aggressione con arma letale. Questi i dettagli che emergono dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip Flavia Costantini, riferiti dai colloqui con investigatori dell’Fbi. Ora si attende l’estradizione in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, il presunto killer era stato fermato 5 volte per violenza domestica

