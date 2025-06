Villa Pamphili il mistero di Rexal Ford | all’anagrafe di Malta risulta celibe e senza figli Negli Usa 5 arresti per violenza domestica

Il mistero di Rexal Ford, alias Francis Kaufmann, si infittisce a Villa Pamphili: oltre a usare un nome falso, risulta celibe e senza figli all’anagrafe di Malta. La scoperta solleva inquietanti domande sulle sue vere identità e motivazioni, soprattutto alla luce dei cinque arresti per violenza domestica negli Stati Uniti. La verità dietro questa figura sfuggente potrebbe cambiare radicalmente il corso dell’indagine. Così, il caso si fa sempre più complesso e avvolto nel mistero.

Il mistero di Rexal Ford, alias Francis Kaufmann, il presunto killer di mamma e figlia trovate morte a Villa Pamphili, continua: lo statunitense, infatti, oltre ad aver utilizzato un nome falso, risulta celibe e senza figli. L’uomo, il cui vero nome è scoperto essere Francis Kaufmann, all’anagrafe di Malta risulta celibe. Il 46enne, quindi, se davvero si è sposato con la donna poi ritrovata morta a Roma, non lo ha fatto sull’isola maltese. Così come la bambina non risulta registrata, sempre ammesso che sia sua figlia. Un’ipotesi, come sottolinea il Corriere della Sera, è che Francis Kaufmann non abbia riconosciuto la figlia per permettere alla madre di ricevere i contributi da genitrice single. 🔗 Leggi su Tpi.it