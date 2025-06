Villa Pamphili gli inganni di Francis Kaufmann – Rexal Ford Il produttore | Mi chiese aiuto per un film arrivò con la donna e la bambina

Nel cuore di Villa Pamphili si muovono ombre e verità nascoste, mentre gli inganni di Francis Kaufmann – noto come Rexal Ford – emergono tra accuse e drammi. Il produttore ha chiesto aiuto per un film, ma dietro la scena si cela un passato turbolento: arresti, violenza e comportamenti aggressivi. Una vicenda che solleva interrogativi inquietanti sulla reale natura di chi pensava di conoscere. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa complessa trama.

Il 46enne, cittadino americano, negli Stati Uniti è stato arrestato cinque volte per violenza domestica e aggressioni. Le testimonianze di chi lo ha visto, ubriaco e violento, nei giorni prima del delitto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Villa Pamphili, gli inganni di Francis Kaufmann – Rexal Ford. Il produttore: «Mi chiese aiuto per un film, arrivò con la donna e la bambina»

