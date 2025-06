Villa Pamphili Francis Kaufmann insanguinato per le strade di Roma con moglie e bambina | visto da due turiste

Una scena sconvolgente si dipinge tra le pittoresche vie di Roma: Francis Kaufmann, insanguinato, che cammina con la moglie e la bambina, testimoniato da due turiste. Un episodio che ha lasciato senza fiato chiunque lo abbia visto, sollevando domande e curiosità su cosa sia realmente accaduto in questa villa storica. Ma cosa si nasconde dietro a questa drammatica immagine?

Francis Kaufmann "coperto di sangue" in strada a Roma con moglie e bambina: il racconto del testimone e di due turiste.

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

Villa Pamphili, Rexal Ford ha fornito una falsa identit√†, il suo vero nome √® Francis Kaufmann; Rexal Ford si chiama Charles Francis Kaufmann. L'audio all'amico: ¬ęMia moglie mi ha lasciato¬Ľ. Girava per Roma; Francis Kaufmann e non Rexal Ford: ecco il vero nome dell'uomo accusato dell'omicidio a Villa Pamphili.

Villa Pamphili, gli inganni di Francis Kaufmann ‚Äď Rexal Ford. Il produttore: «Mi chiese aiuto per un film, arrivò con la donna e la bambina» - Il 46enne, cittadino americano, negli Stati Uniti è stato arrestato cinque volte per violenza domestica e aggressioni. Come scrive vanityfair.it