Villa Pamphili Francis Kaufmann ha depistato le indagini sulla morte della donna e della bimba

Le oscure vicende di Villa Pamphili tornano sotto i riflettori: l’ordinanza che dispone la custodia cautelare di Francis Kaufmann evidenzia un inquietante depistaggio, che ha ostacolato le indagini sulla tragica morte di una donna e di una bimba. Un elemento che aggiunge un ulteriore strato di complessità a un caso già carico di tensione e mistero. La verità sembra ancora più nascosta dietro fitte ombre di inganno.

Nell'ordinanza con cui dispone la custodia cautelare di Francis Kaufmann, il gip di Roma sottolinea il depistaggio delle indagini su Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Villa Pamphili, Francis Kaufmann ha depistato le indagini sulla morte della donna e della bimba

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - francis - kaufmann

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Parla il produttore londinese contattato dal presunto assassino di Villa Pamphili, spacciandosi per Rexal Ford. Il suo vero nome è Charles Francis Kaufmann e diceva di avere 3 milioni di euro per girare un film Vai su Facebook

Villa Pamphili, Rexal Ford in realtà è Francis Kaufmann: “E mia figlia si chiama Andromeda” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/17/news/estradizione_francis_kaufmann_rexal_ford_cadaveri_villa_pamphili_andromeda-424673614/?rss&ref=twhl… Vai su X

Francis Kaufmann, chi è il killer di Villa Pamphili che usava il falso nome di Rexal Ford. Negli Usa fu arrest; Donna e bimba morte a Villa Pamphili: Kaufmann arrestato 5 volte negli Usa; Villa Pamphili, l'ultimo testimone che ha visto «Rexal Ford» con la bimba viva: «Era ubriaco, infastidito l'ha appoggiata su uno scooter in sosta». Così si è disfatto dei corpi.

Villa Pamphili, Kaufmann ha un passato di violenze. “Negli Usa arrestato 5 volte” - Madre e figlia trovate morte a Roma, il gip nell’ordinanza di custodia in carcere dell’americano: “Non è in grado di controllare gli impulsi. Lo riporta quotidiano.net

Villa Pamphili, il gip: il killer ha depistato le indagini. «Estremamente pericoloso, non si esclude il duplice omicidio» - Nell’ordinanza cautelare a carico di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, il gip di Roma scrive: «L'indagato ha dimostrato un'elevata capacità criminale ed ... Riporta msn.com