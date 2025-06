Villa Malfitano il gioiello Liberty torna a splendere dopo i lavori di risistemazione interna

Villa Malfitano, magnifico esempio di stile Liberty nel cuore di Palermo, apre nuovamente le sue porte dopo un'attenta ristrutturazione che ne esalta la bellezza e l’eleganza. Immersa in un parco ricco di piante esotiche, questa dimora storica si riconferma come un gioiello da ammirare e vivere. Vieni a scoprire come il passato e il presente si fondono in un’armonia senza tempo, rendendo Villa Malfitano una meta imperdibile per ogni appassionato di arte e storia.

Villa Malfitano torna a splendere dopo i lavori di risistemazione interna. La sontuosa dimora in stile Liberty di via Dante, incastonata in un ampio parco rigoglioso di piante esotiche, ha recentemente completato importanti lavori volti a preservarne l'eleganza originaria e a migliorare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Villa Malfitano, il gioiello Liberty torna a splendere dopo i lavori di risistemazione interna

In questa notizia si parla di: villa - malfitano - liberty - torna

“Antico Presente. Viaggio nel sacro vivente”: a Villa Malfitano la presentazione del libro del ministro della Cultura - Martedì 10 giugno 2025, alle ore 18, Villa Malfitano a Palermo ospiterà la presentazione del libro “Antico Presente.

Villa Malfitano Whitaker: gli interventi sul gioiello Liberty di Palermo http://dlvr.it/TLNQBR #Palermo #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

Villa Malfitano-Whitaker. Aperture straordinarie Vai su Facebook

Villa Malfitano Whitaker: gli interventi sul gioiello Liberty di Palermo; Musica nei tesori dei Florio: otto concerti visitano i luoghi del Liberty a Palermo; Apertura straordinaria domenicale a Villa Malfitano-Whitaker: tornano le visite guidate.

Villa Malfitano Whitaker: gli interventi sul gioiello Liberty di Palermo - PALERMO – Uno dei tesori architettonici più affascinanti di Palermo, Villa Malfitano Whitaker, sta vivendo un vero e proprio “lifting” che ne esalta ulteriormente la bellezza e il valore storico. livesicilia.it scrive

Grand Tour Liberty, l'Art Nouveau torna sulle ali di farfalla - Vola sulle ali delle farfalle la nuova, settima edizione della settimana internazionale del Liberty che in tutta Europa torna a celebrare la corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle ... Riporta msn.com