Villa Arconati chiuso il cantiere La dimora torna all’antico splendore

Ci sono voluti 9 anni di lavoro di otto restauratrici e operai specializzati per riportare all’antico splendore le facciate monumentali di Villa Arconati di Bollate: nei giorni scorsi è stato chiuso il cantiere e domenica 15 giugno, per la prima volta, i visitatori che si sono recati nella piccola Versailles alle porte di Milano le hanno potuto ammirare per la prima volta. Circa 6.000 metri quadrati di superficie in tre successivi cantieri di restauro: dal 2016 al 2021 sulla Facciata Ovest, successivamente per due anni nella Corte Nobile e infine dal 2023 al 2025 Facciata Sud per un totale di quasi duemila giornate di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it