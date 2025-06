Vignali | Accelerare il completamento della Pedemontana

Vignali accelera il completamento della Pedemontana, un'opera strategica per la mobilità in provincia di Parma. Con una nota interrogazione alla Regione Emilia-Romagna, il Consigliere Pietro Vignali di Forza Italia evidenzia come, finora, siano state realizzate solo alcune tratte di questa importante infrastruttura. È ora di superare le lentezze e garantire un collegamento efficiente e completo per il territorio e i suoi cittadini.

