Vietare il cellulare a scuola è come dire ai giovani di non fare l’amore prima del matrimonio

La notizia che il cellulare a scuola sia vietato suscita dibattiti tra insegnanti, genitori e studenti. È un tema complesso: da un lato, si mira a ridurre le distrazioni e tutelare l’apprendimento, dall’altro, i giovani trovano modi innovativi per usare la tecnologia. Ma come possiamo comunicare loro l’importanza di limitare l’uso del cellulare e rispettare valori fondamentali come il rispetto delle regole e delle tradizioni?

"Lunedì 23 alle 17 c'è la mia festa di compleanno. Vorresti venire?". "Maestro, mi mandi le slide che oggi ha mostrato il dottore che è venuto in classe?". Sono solo due esempi di come dei bambini di nove-dieci anni adoperano il cellulare. Chiaro, con il telefonino giocano, guardano per ore video, "schrollano", qualche volta litigano ma si passano anche i compiti, lo adoperano per prendere appunti, per realizzare musica o fumetti. La notizia che il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha vietato l'uso del cellulare alle superiori suona come l'invito della Chiesa a far l'amore solo dopo il matrimonio.

