VIDEO TUTORIAL | GPS elenco aggiuntivo | scioglimento riserva tutti i passaggi spiegati passo dopo passo

Se sei interessato a conoscere ogni dettaglio sullo scioglimento della riserva e l'inserimento nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS per il 2025/26, questo video tutorial è quello che fa per te. Con spiegazioni chiare e step-by-step, ti guideremo attraverso tutto il processo, dalla presentazione della domanda al completamento delle procedure. Non perdere questa opportunità: scopri come prepararti al meglio e assicurarti un posto in prima fila nel prossimo anno scolastico!

La domanda per poter sciogliere la riserva e inserirsi a pieno titolo nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS, utile per l’anno scolastico 202526, si potrà presentare dal 16 giugno al 3 luglio 2025. L'articolo VIDEO TUTORIAL GPS elenco aggiuntivo: scioglimento riserva, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

