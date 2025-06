VIDEO L’ex di Cremonini al concerto di San Siro Va via in lacrime

Il concerto di Cremonini a San Siro si trasforma in un'emozione pura, ma tra lacrime e ricordi, la storia tra lui e la sua ex si ripresenta sul palco in modo inaspettato. Lei, presente quella sera, non è riuscita a trattenere le emozioni e ha lasciato il concerto a metà , rivelando quanto il passato continui a influenzare il presente. Un momento che lascia tutti senza parole, perché alcune ferite non si sanano facilmente.

La loro storia è finita nel 2022 e lei sulla relazione e su come è finita ha scritto pure un libro. L'ex del cantante era a San Siro per assistere al concerto ma non è riuscita a finire di vedere il concerto. Ha pianto tutto il tempo ed è uscita a metà spettacolo come rivelato da chi la accompagnava. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / L’ex di Cremonini al concerto di San Siro. Va via in lacrime

In questa notizia si parla di: concerto - siro - cremonini - lacrime

Modà , manca poco al concerto evento La notte dei romantici a San Siro - Manca meno di un mese alla Notte dei Romantici, il grande concerto dei Modà a San Siro di Milano il 12 giugno.

Martina Maggiore in lacrime al concerto dell'ex Cremonini: esce dallo stadio a metà live Cosa è successo Vai su Facebook

Cesare Cremonini, l'ex Martina Maggiore al concerto: ma scoppia in lacrime e scappa; Cesare Cremonini, la sua ex lascia il concerto in lacrime: cosa è successo; Cesare Cremonini a San Siro, l'ex Martina Maggiore lascia il concerto in lacrime: cosa è successo.

Cesare Cremonini a San Siro, l'ex Martina Maggiore lascia il concerto in lacrime: cosa è successo - Un amore troppo passionale, che li ha travolti e lasciati, poi, con un vuoto che lei è riuscita ... Si legge su msn.com

Martina Maggiore scoppia in lacrime e lascia a metà show il concerto dell’ex Cremonini - Martina Maggiore in lacrime al concerto dell’ex Cesare Cremonini a San Siro. Secondo la7.it