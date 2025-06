VIDEO | Il capitano di Santo Spirito | Con Geppetti sguardi d' intesa Emozioni nuove per me

Video emozionante: il debutto di Niccolò Pino come capitano di Porta Santo Spirito, un momento di grande intesa e rinnovata passione. Con sguardi carichi di emozioni, il giovane leader affronta questa sfida con determinazione, portando nel cuore l’esperienza maturata nel quartiere e nella Giostra. Ma come cambierà il suo ruolo? Scopriamo insieme come affronta questa nuova avventura e cosa significa indossare un costume così importante.

Sono i giorni del debutto per Niccolò Pino. Il neo capitano di Porta Santo Spirito ha una lunga esperienza nel quartiere e nella Giostra ma da sabato sera dovrà indossare un costume ben più pesante. "Questo ambiente lo frequento da anni, però sarei un ipocrita se dicessi che è tutto uguale a.

