VIDEO Bct 9 | James Franco Foglietta Chiambretti ma anche i talenti sanniti

Non solo ospiti internazionali e nazionali, ma anche spazio ai talenti del territorio che si sono distinti nel panorama dello spettacolo. Il BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, giunto alla sua nona edizione, rende finalmente omaggio a chi è partito dal territorio sannita e si è poi affermato in campo artistico. Protagonisti della serata, dal titolo 'Nemo Propheta in Patria' e in programma domenica 29 giugno alle ore 22 in Piazza Federico Torre, saranno Valerio Vestoso – regista e sceneggiatore, che tra gli ultimi lavori ha diretto con Carlo Verdone la serie Una vita da Carlo, ha diretto un nuovo progetto dei The Jackal e ha firmato numerosi altri progetti di rilievo – e Attilio Cusani, anche lui regista, noto soprattutto per videoclip di successo come Tuta Gold di Mahmood (Premio Billboard Italia), ma anche per lavori con artisti come Rose Villain, Elodie, Tropico e Clara.