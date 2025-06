Vibo Valentia In anteprima a Palazzo Marzano L’arte di essere im perfetti di Gilberto Floriani

Vibo Valentia si prepara a vivere un evento culturale imperdibile: l’anteprima del nuovo libro di Gilberto Floriani, "L'arte di essere imperfetti", presso Palazzo Marzano. Questa serata, parte della rassegna “Un libro al mese: Visti da vicino”, promette di immergere il pubblico in un mondo ricco di riflessioni e emozioni. Non perdere l’occasione di scoprire un’opera che sfida le convenzioni e invita a riscoprire la bellezza dell’imperfezione.

Prima presentazione oggi martedì 17 giugno alle ore 18.45 del nuovo libro di Gilberto Floriani La sezione “La Pagina in più” della rassegna “Un libro al mese: Visti da vicino”, organizzata come ogni anno dall’associazione L’Isola che non c’è A.P.S. presenta in anteprima l’ultimo volume di Gilberto Floriani. Ulteriori date il 24 giugno e il primo luglio, pomeriggi nei quali Palazzo Marzano parlerà la lingua dei “Segni nel tempo” con il poeta e scrittore Vladimiro Forlese, che dalla Grecia guiderà un gruppo di poeti alla ricerca delle “tracce di sè”, e dei “Beni culturali”, con l’intervento di Maria Agostina Cabiddu, docente di diritto pubblico al poitecnico di Milano e costituzionalista. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. In anteprima a Palazzo Marzano “L’arte di essere (im) perfetti” di Gilberto Floriani

