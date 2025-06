Vibo doccia fredda sull’ospedale | addio ai 3 milioni del Foi

Una doccia fredda per l'ospedale Jazzolino di Vibo: i 3 milioni di euro destinati ai lavori di ristrutturazione, provenienti dal Fondo per le opere indifferibili (Foi), sono ormai irraggiungibili. Dopo lunghe trattative tra Regione e Governo, la notizia si configura come un duro colpo per il nosocomio vibonese, che rischia di ritrovarsi senza le risorse necessarie per migliorare i propri servizi. La sfida ora è trovare soluzioni alternative per garantire il futuro del presidio.

Brutte notizie per l’ospedale Jazzolino. Dopo numerose interlocuzioni tra Regione e Governo nazionale, si è appreso ieri che non è piĂą disponibile la somma totale per i lavori di ristrutturazione del nosocomio vibonese. In particolare, non si possono avere i 3 milioni di euro derivanti dal Fondo per le opere indifferibili (Foi), sui quali la Regione faceva affidamento. Il Governo, infatti, ha. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Vibo, doccia fredda sull’ospedale: addio ai 3 milioni del “Foi”

