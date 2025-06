Viale Pinzon scattano i lavori di asfaltatura Grassi | Li concluderemo in una settimana

Viale Pinzon si trasforma: sono iniziati i lavori di asfaltatura e sistemazione marciapiedi tra via Pertini e via dei Mille ad Igea Marina, un intervento atteso per migliorare sicurezza e estetica. Concluderemo l'intervento in una settimana, restituendo questo tratto ai cittadini e ai visitatori in tutta la sua vitalità . Oltre alla pavimentazione rinnovata, il piano prevede anche la realizzazione di un nuovo spazio per il verde urbano, per rendere ancora più accogliente la zona.

Sono partiti ieri i lavori di asfaltatura e sistemazione dei marciapiedi in viale Pinzon, nel tratto compreso tra via Pertini e via dei Mille, a Igea Marina. Un intervento molto atteso, pensato per restituire sicurezza e decoro a uno dei tratti più frequentati e vissuti della città , soprattutto in estate. Oltre al rifacimento del manto stradale e alla sistemazione dei camminamenti pedonali, il piano prevede anche la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale rialzato nei pressi del Beky Bay. L’obiettivo è migliorare la sicurezza in un punto ad alta densità di passaggio, frequentato da residenti, turisti, famiglie con bambini e gruppi di ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viale Pinzon, scattano i lavori di asfaltatura. Grassi: "Li concluderemo in una settimana"

In questa notizia si parla di: viale - pinzon - lavori - asfaltatura

Nuovo viale Pinzon: verde e ciclabile sul mare - Il nuovo Viale Pinzon nasce come un progetto ambizioso, verde e ciclabile, che trasformerà profondamente il lungomare.

Viale Pinzon, scattano i lavori di asfaltatura. Grassi: Li concluderemo in una settimana; Bellaria, una nuova rotonda tra viale Pinzon e via Properzio: nel 2016 i lavori; Da martedì al via la riasfaltatura di viale Pinzon a Bellaria.

Viale Pinzon, scattano i lavori di asfaltatura. Grassi: "Li concluderemo in una settimana" - Sono partiti ieri i lavori di asfaltatura e sistemazione dei marciapiedi in viale Pinzon, nel tratto compreso tra via Pertini e via dei Mille, a Igea Marina. Scrive ilrestodelcarlino.it