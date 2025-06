Viaggiavano in auto con 21 chili di cocaina | arrestati

Un blitz fulmineo dei carabinieri ha interrotto un traffico illecito di droga, arrestando due uomini con 21 chili di cocaina nascosti nell’auto. La scoperta, avvenuta al confine tra Bologna e Modena, ha messo in luce un pericoloso giro di contrabbando. Entrambi i cittadini italiani, residenti nel modenese, ora si trovano dietro le sbarre, mentre le indagini proseguono per smantellare l'intera rete criminale.

Bologna, 17 giugno 2025 - Viaggiavano con 21 chili di cocaina in auto, arrestati. In manette sono finiti un 26enne e un 52enne) entrambi cittadini italiani, residenti nel Modenese, rispettivamente, a Vignola e Guiglia. A fermarli, mercoledì scorso, una pattuglia di carabinieri in servizio al confine tra la provincia di Bologna e quella di Modena. La targa della vettura su cui viaggiavano i due modenesi era francese e ha subito attirato l'attenzione dei militari. Una volta fermati, i due sono subito apparti agitati e ciò ha insospettito ulteriormente i carabinieri che hanno voluto procedere con un controllo più approfondito dei veicolo.

