Viaggia con 9 cuccioli tenuti nelle scatole polizia di Novara scopre tutto | maxi multa e animali salvati

Un’operazione della Polizia di Novara ha portato alla scoperta di un traffico illecito di 9 cuccioli trasportati in condizioni precarie lungo l’autostrada. Grazie all’intervento tempestivo, i piccoli sono stati salvati e messi in sicurezza, mentre l’autore del reato è stato denunciato. Un importante passo avanti nella lotta contro il maltrattamento animale, dimostrando come il coraggio e la determinazione possano fare la differenza. La legge ora farà il suo corso.

Operazione della Polizia a Novara: salvati 9 cuccioli da traffico illecito su autostrada, un uomo denunciato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Viaggia con 9 cuccioli tenuti nelle scatole, polizia di Novara scopre tutto: maxi multa e animali salvati

In questa notizia si parla di: cuccioli - polizia - novara - salvati

Traffico illecito di cani: nove cuccioli salvati dalla polizia sull’A4 Milano-Torino; Furgone fermato per un controllo, all’interno nove cuccioli nascosti negli scatoloni; Cucciolo legato in posizione innaturale, senza acqua e con insetti nella ciotola: salvato dalla polizia.

Salvati dalla polizia nove cuccioli di cane nascosti in un furgone - I cani, dall'età compresa tra 4 e 10 mesi, erano celati in due scatole in mezzo ad altra merce. rainews.it scrive

Viaggia con 9 cuccioli tenuti nelle scatole, polizia di Novara scopre tutto: maxi multa e animali salvati - Nelle prime ore del 30 maggio, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Novara ha fermato un ... Scrive virgilio.it